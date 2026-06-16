A maior dúvida para o treino da Seleção Nacional desta terça-feira ficou desfeita. Rúben Dias, defesa-central que trabalhou à parte dos colegas nos últimos momentos de preparação, continua excluído.

O central do Manchester City, que tem estado a contas com limitações físicas, voltou a realizar trabalho sem bola enquanto os restantes colegas trabalharam normalmente.

Os restantes 26 jogadores (contando com Ricardo Velho) estão, aparentemente, fisicamente aptos para a estreia no Mundial diante da RD Congo, em Houston, na quarta-feira.

Será pelas 18h00 que a bola vai rolar, no primeiro duelo do Grupo K. Recorde-se que, na antecâmara deste primeiro jogo, houve um treino de Portugal cancelado devido às condições meteorológicas adversas.

[Notícia atualizada às 15h12]