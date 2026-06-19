A grave e arrepiante lesão de Ismaël Koné marcou a goleada do Canadá sobre o Qatar (6-0). No rescaldo a este encontro da segunda jornada do Grupo B, Jesse Marsch não se poupou nas palavras.

«Aconteceu à nossa frente e todos nós ouvimos o osso a partir. Ele está no hospital e vai ser operado. O jogador do Qatar veio ao nosso balneário para se desculpar. Não penso que ele tinha tido a intenção de fazer uma entrada violenta.»

«Estamos um pouco abalados, o Ismaël é um jogador fundamental. Será uma grande perda», referiu o selecionador do Canadá.

Foi o primeiro triunfo dos canadianos em Mundiais. O Canadá segue na liderança do Grupo B, com quatro pontos, e tem o apuramento para os “16-avos” praticamente garantido.