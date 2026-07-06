No rescaldo à vitória sobre o Brasil no Mundial 2026 (2-1), Stale Solbakken salientou o feito histórico que representa atingir os “quartos” da prova.

«Este é o dia mais importante da história do futebol norueguês. Os jogadores fizeram o jogo que tinham de fazer. Soubemos ter calma. Todo o mérito para os meus jogadores. Mostrámos a nossa melhor versão em muitas fases do jogo. Quando o fazemos, podemos ganhar a qualquer equipa.»

Sobre a estratégia adotada, o selecionador norueguês não escondeu trunfos.

«O nosso plano foi sempre ter a bola e sair a jogar desde trás. As substituições ao intervalo [Schjelderup e Oscar Bobb] eram no sentido de termos posses de bola mais longas e esperar que o Brasil se abrisse. Aconteceu depois da entrada do Neymar.»

«O nosso guarda-redes [Orjan Nyland] fez grandes defensas, e, obviamente, tínhamos o Haaland. Está muito bem fisicamente e esteve muito ativo nas bolas longas», terminou.