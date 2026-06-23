A Noruega promete marcar o Mundial 2026, apontando à melhor campanha da sua história e alimentando o sonho de se intrometer na disputa por algo mais. Depois de vencer Iraque e Senegal, o selecionador dos nórdicos correu para a bancada e só parou quando abraçou e beijou a esposa. Ao regressar ao relvado, Ståle Solbakken reuniu as tropas para “remar” com os milhares de compatriotas em Nova Jérsia. Por estas semanas, os nórdicos vão fazendo as delícias dos norte-americanos – tal como os escoceses em Boston – revelando a verdadeira essência do futebol e do Mundial.

Antes, durante o jogo da segunda jornada do Grupo I, o timoneiro celebrou um dos golos com tal intensidade que rasgou a credencial.

Nascido a 27 de fevereiro de 1968 (58 anos) em Kongsvinger – sudeste da Noruega, junto à fronteira com a Suécia – Ståle Solbakken não marcou a história enquanto médio, numa carreira edificada entre os noruegueses HamKam e Lillestrom, os ingleses Wimbledon – na Premier League – e os dinamarqueses Aalborg e Copenhaga.

Em todo o caso, disputou o Euro 2000 e o Mundial 1998. Mal sabia que estaria no regresso da Noruega a Mundiais, 28 anos mais tarde.

Ora, a carreira de jogador terminou de forma abrupta, a 13 de março de 2001. Durante um treino do Copenhaga, Solbakken sofreu um ataque cardíaco e o coração parou. Quando a ambulância chegou, o médio foi declarado morto. Todavia, o “Viking” foi reanimado no caminho para o hospital. Um milagre e uma nova vida.

Já com um “pacemaker” – ou marca-passo – implantado, Solbakken encerrou a carreira de atleta.

De casa ao estrelato

O percurso enquanto treinador começou em 2002, na Noruega, no HamKam, onde se afirmou enquanto médio. Então na segunda divisão, a conquista do campeonato foi tão surpreendente que a imprensa batizou o treinador de «Ståle Salvatore».

Em 2005 rumou ao Copenhaga, de onde saiu em 2011, para orientar os alemães do Colónia. Depois de uma época nos Wolves (2012/13), Solbakken regressou ao Copenhaga (2013-2020). Feitas as contas, conquistou oito ligas e quatro taças pelo Copenhaga.

Desde então, lidera a seleção da Noruega, com 45 vitórias em 66 jogos. Neste ano, o selecionador conseguiu 11 triunfos em 14 possíveis, perdendo um particular com os Países Baixos e empatando outros dois com Suíça e Marrocos. Em termos práticos, garantiu a qualificação para o Mundial 2026 e a promoção à principal divisão da Liga das Nações.

Enquanto espreitam o regresso a um Europeu, o que só aconteceu em 2000 – com Ståle Solbakken na convocatória – os noruegueses centram atenções no Mundial 2026, com potencial capítulo histórico na edição de estreia de estrelas como Haaland e Odegaard. As melhores campanhas remontam aos “oitavos” de 1938 e 1998.

À data deste texto, a Noruega cruzaria caminhos com a Costa do Marfim nos “16-avos”, jogando com Brasil ou Japão nos “oitavos”. E os nórdicos até poderiam defrontar Portugal nos “quartos”. Em todo o caso, as contas da fase de grupos estão longe de estarem fechadas.

Por agora, a Noruega lidera o Grupo I a par da França, com seis pontos, apontando ao duelo de sexta-feira (20h) em Massachusetts.

A título de curiosidade, neste exercício de simulação, a França jogaria com a Suécia nos “16-avos”, podendo cruzar com Alemanha ou Escócia nos “oitavos”.

Factual é que ao leme da Noruega está Ståle Solbakken, o selecionador que fintou a morte, representa as gerações de 1998 e 2000, e embala os "Vikings" para um novo patamar.

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