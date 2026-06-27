No rescaldo ao empate entre Irão e Egito (1-1), na madrugada deste sábado, a seleção persa selou o terceiro lugar do Grupo G, mas sem garantir a presença nos “16-avos”. Enquanto aguarda pelo desfecho dos restantes grupos, Taremi visou a FIFA e enalteceu a campanha dos iranianos, há meses marcada por bloqueios e pressões, represálias pelo conflito armado com os Estados Unidos no Médio Oriente.

«Este Mundial está a ser um desastre. A FIFA tem de resolver todos os problemas, mas infelizmente não o conseguiram fazer desde o princípio. O senhor Infantino veio ao nosso balneário no primeiro jogo e disse que era “apenas o início”. Mas a fase de grupos vai terminar e nós não temos cá o pessoal da logística porque não lhes deram visto. Temos de viajar para Tijuana. Nós adoramos o povo do México, mas isto não está certo. Ter de viajar para Tijuana sem tempo de recuperação, sem nada, não é justo.»

«Temos de lutar contra tudo. Agora não podemos ficar em Seattle e temos de regressar a Tijuana. Fizeram de tudo para nos eliminarem», atirou o ex-FC Porto de 33 anos.

Entretanto, no balneário, o Irão voltou a deixar uma mensagem.

«Nós vimos do Irão, uma terra que, durante milhares de anos, colocou a honra acima da vitória. Para nós, o futebol não é apenas uma competição por resultados, é um teste de caráter. Talvez os pontos possam ser conquistados de muitas formas, mas o respeito não.»