No primeiro Mundial sem Luis Suárez desde 2002, o Uruguai ainda não venceu, encaixando empates com Arábia Saudita e Cabo Verde. Mais preocupante, o Uruguai não vence num Mundial sem o “pistolero” a titular desde 1990. O último triunfo remonta a 21 de junho de 1990, quando o avançado Daniel Fonseca (ex-Roma e Juventus) marcou à Coreia do Sul aos 90 minutos (1-0), em Itália.

Em 2002, no Mundial organizado por Japão e Coreia do Sul, o Uruguai perdeu com a Dinamarca (2-1) e empatou com França e Senegal (0-0 e 3-3).

Já na África do Sul (2010), Luis Suárez foi titular nas vitórias sobre os anfitriões (3-0) e contra México e Coreia do Sul (1-0 e 2-1). Todavia, foi expulso no icónico duelo com o Gana, antes dos penáltis (1-1, 4-2 após desempate por penáltis). Sem o avançado, o Uruguai perdeu contra Países Baixos (3-2) e Alemanha (3-2), terminando no quarto lugar da prova.

No Brasil, em 2014, Luis Suárez não jogou nas derrotas com Costa Rica (3-1), a abrir a fase de grupos, nem contra a Colômbia (2-0), nos “oitavos”.

Entre 2018 e 2022, o ponta de lança disputou os oito jogos, com vitória contra Portugal nos “oitavos” em 2018 (Rússia, 2-1) e com derrotas contra França (2018, 2-0) e Portugal (2022, 2-0).

Em suma, Luis Suárez fez sete golos e quatro assistências em 16 jogos em Mundiais.

As últimas campanhas notáveis do Uruguai remontam a 2010 e a 1970, em ambas terminando no quarto lugar. Em todo o caso, em 1970, no México, apenas 16 seleções participaram no Mundial.

A uma jornada do término da fase de grupos do Mundial 2026, os comandados de Bielsa ocupam o segundo lugar do Grupo H, com dois pontos, em igualdade com Cabo Verde, a dois pontos da Espanha e com um ponto sobre a Arábia Saudita.

Na madrugada de sábado (01h), a Espanha mede forças com o Uruguai em Guadalajara, no México. Em simultâneo, Arábia Saudita e Cabo Verde jogam em Houston (EUA).