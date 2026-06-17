Sébastien Desabre, selecionador da RD Congo, em declarações na conferência de imprensa, após o empate contra Portugal (1-1):

Análise ao empate frente a Portugal

«Foi um primeiro tempo difícil, era algo que já esperávamos. Era o nosso primeiro jogo na competição, estávamos nervosos, mas conseguimos entrar no jogo e chegar ao golo de bola parada. Foi um jogo muito bom, podia ser melhor, mas estamos muito satisfeitos com o resultado e com o golo marcado. Temos de nos focar nos próximos jogos.»

Abordagem aos próximos jogos no Mundial

«Sistema tático no jogo de hoje ajudou, os jogadores estiverem muito concentrados e trabalharam muito. Estamos satisfeitos com este empate frente a Portugal, mas temos de nos focar no que ainda falta. Nós jogámos contra uma das melhores seleções do Mundo, por isso, estamos satisfeitos com o que conseguimos. Agora temos de comemorar este ponto e o primeiro golo marcado num Mundial.»