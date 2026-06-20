O Turquia-Paraguai (0-1) foi uma autêntica demonstração prática das novas regras que a FIFA, em conjunto com o IFAB, resolveu aplicar neste Mundial 2026.

À passagem do minuto 14, e com os paraguaios já em vantagem, o guarda-redes Orlando Gill demorou mais do que cinco segundos para bater o pontapé de baliza e o árbitro salvadorenho Iván Barton reverteu para canto.

Ao minuto 40, o ex-Benfica Kerem Akturkoglu foi atingido fora da área por um adversário, mas Barton entendeu que não existiu motivos para assinalar falta. Por ter ficado alguns momentos no chão, o avançado turco foi obrigado a esperar um minuto fora do campo, até o juiz permitir a sua entrada.

Pouco antes do intervalo foi acionada a «Lei Prestianni/Vinícius». Miguel Almirón tapou a boca enquanto discutia com Mert Muldur e o VAR decidiu chamar o árbitro. Após revisão, Almirón viu a cartolina vermelha.

A Turquia perdeu o segundo jogo do Mundial e está eliminada da competição. Já o Paraguai soma agora três pontos e procura garantir o segundo lugar do Grupo D, diante da Austrália.