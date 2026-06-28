Manuel Ugarte vai ficar de fora dos relvados durante largos meses devido a uma rotura de ligamentos.

Através de um comunicado, o Manchester United confirmou o pior dos cenários para o internacional uruguaio, que saiu de maca no jogo entre Uruguai e Espanha, a contar para a última jornada do Grupo H do Mundial 2026. Recorde-se que a lesão foi sofrida num lance dividido com Pedri, praticamente em cima do intervalo.

«O Manchester United pode confirmar que Manuel Ugarte sofreu uma lesão ligamentar num joelho, enquanto representava o Uruguai no encontro com a Espanha, na sexta-feira, da fase de grupos do Mundial», pode ler-se.

Contratado ao PSG por 50 milhões de euros, Ugarte somou apenas 24 jogos na última temporada pelos red devils, sendo que tem ainda três anos de contrato com o clube inglês.