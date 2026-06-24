A goleada de Portugal diante do Uzbequistão (5-0) está a ser comentada um pouco por todo o mundo e a imprensa internacional destaca, como seria de esperar, um homem: Cristiano Ronaldo.

No momento em que era necessário brilhar debaixo dos holofotes, o capitão da Seleção Nacional fê-lo e assinou um «bis». As comparações com Messi continuam na ordem do dia, mas o dia fica marcado pelo despertar da «Besta».

Leia aqui o que se escreve lá fora sobre este triunfo da Seleção Nacional.

Marca

«Vão falar com Ronaldo sobre pressão... Despertaram a besta. Estiveram uma semana a enterrá-lo vivo. Havia murmúrios no balneário, contas por ajustar, as outras estrelas - Haaland, Mbappé, Vinicius ou Messi - já tinham marcado enquanto ele continuava sem qualquer golo. Aos grandes jogadores é exigido um alto nível até ao último dia das carreiras. Este homem, que aos 41 anos possui dentes de predador, também estava pressionado a justificar a presença no Mundial. Ninguém consegue ensinar Cristiano a lidar com a pressão. Bastaram seis minutos para calar uma semana de previsões prematuras. Como sempre, no mesmo lugar.»

AS

«Os anos passarão e o grito de guerra de Cristiano será lembrado. Aquele "siuu" que imortalizou ao longo do tempo, que se tornou seu e que os fãs abraçaram em massa nas bancadas de Houston. É o primeiro jogador a marcar em seis edições (do Mundial). Incrível. Um feito comparável aos recordes que Messi também alcançou neste Campeonato do Mundo. Esses dois titãs estão a escrever a história do futebol à frente dos nossos olhos. Deixam-nos incrédulos, como se o que estivessem a fazer fosse rotina, sendo que nunca foi feito antes. Cristiano provocou, sem querer, um terramoto interno com uma má estreia. Mas ele destaca-se porque desde jovem que tem os holofotes apontados para si. "Bicho" até ele querer.»

Gazzetta dello Sport

«Eu também estou aqui: CR7 é eterno novamente. Temia estar morto, mas, em vez disso, está vivo. O instinto disse-lhe para correr furiosamente para o banco e abraçar os colegas de equipa. Um Deus ferido a precisar dos seus apóstolos. Deixou Nuno Mendes bater um pontapé de livre e lá fez o terceiro de Portugal. Aos recordes de Messi, CR7 estabeleceu o seu próprio e que não brilha menos. O pistoleiro português está de volta à sela e a galopar pela pradaria.»

Globoesporte

«Craque é craque! Cristiano Ronaldo não ficaria para trás. Depois de tanto destaque de Messi, Mbappé e Haaland no Mundial, foi a vez do camisola sete fazer dois golos. Portugal dominou do início ao fim e goleou com alguma naturalidade. Trabalhou a posse de bola como quis e teve ótimas subidas pelos flancos, principalmente pela esquerda, com Nuno Mendes e João Félix. A semana foi dura para a seleção portuguesa, com várias pequenas polémicas, mas Portugal está muito perto de se qualificar para a próxima fase.»

Independent

«Dois golos e uma assistência por pura "aura": Cristiano Ronaldo entrou na luta pelo Mundial. Na semana em que Messi, Mbappé e Haaland dispararam na corrida pela Bota de Ouro do Mundial, o jogador com mais golos marcados do qualquer outro finalmente apareceu vivo na América do Norte. O jogo pareceu menos sobre futebol e mais sobre um homem à procura de justificar a sua existência. Houve momentos no jogo em que a presença de Ronaldo foi suficiente. Ronaldo não é essencial para Portugal da mesma forma que Messi é para a Argentina. Mas numa equipa com tanto talento, ele ainda pode ser uma ferramenta útil. Mesmo quando está parado.»