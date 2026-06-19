O Verificador de Apostas Reguladas (VAR) Mundial detetou mais de 100 casos de promoção a operadores de jogo online ilegais durante o Mundial 2026, revelou a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos (APAJO).

As redes sociais concentraram quase metade das evidências validadas, seguindo-se ações de marketing de influência através de criadores de conteúdos digitais, com mais de 30 ocorrências. Foram ainda registados casos associados a pesquisas em motores de busca, grupos da aplicação Telegram e artigos patrocinados em órgãos de comunicação social portugueses.

Em comunicado, o presidente da direção da APAJO, Ricardo Domingues, considerou que o combate ao jogo clandestino deve ser «a primeira prioridade do Estado no que toca ao jogo online».

A APAJO assinala que foram detetados casos de utilização indevida da identidade de operadores licenciados, casinos portugueses e influenciadores digitais.