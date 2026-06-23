A Argélia conseguiu a primeira vitória no Mundial 2026 na madrugada desta terça-feira, frente à Jordânia (2-1). Na segunda jornada do Grupo J, na Califórnia, o médio Al Rashdan adiantou a Jordânia aos 36 minutos.

Todavia, a segunda parte só conheceu um sentido. Entrado ao intervalo, o avançado Nadhir Benbouali empatou aos 69 minutos, na sequência de um canto cobrado à direita. Pouco depois, aos 82m, a Argélia repetiu a receita e o avançado Gouiri completou a reviravolta.

Este desfecho permite à Argélia somar três pontos e subir ao terceiro lugar do Grupo J, igualando a Áustria (2.ª), seleção que defronta na madrugada de domingo (03h), em Kansas City.

Em simultâneo, a Jordânia – já eliminada – mede forças com a líder Argentina no Texas.

A Figura: Nadhir Benbouali

Saltou do banco ao intervalo para fazer a diferença e dar o mote para a reviravolta. Além do golo, o médio de 26 anos – vinculado aos húngaros do Gyori – fez dois remates, um corte e ganhou seis duelos em 12 disputados.

O Momento: Argélia espreita «16-avos»

Depois de falhar 2018 e 2022, a Argélia ambiciona igualar a campanha de 2014, quando atingiu os “oitavos”. Foi a única vez que os argelinos passaram a fase de grupos. Na quinta participação em Mundiais, esta seleção até pode aceder à fase a eliminar no segundo lugar do Grupo J, caso vença a Áustria.