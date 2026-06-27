Ao leme do Uruguai desde 2023, Marcelo Bielsa – de 70 anos – perdeu a paciência após a derrota com Espanha, que ditou a eliminação na fase de grupos do Mundial 2026 – desfecho idêntico a 2022. Após o encontro em Guadalajara, no México, o argentino perdeu a compostura e soltou um grito.

«Vamos começar com isso!», disparou, visivelmente agastado.

Questionado sobre a opção do veterano Muslera na baliza, Bielsa foi breve quanto às motivações para a substituição ao intervalo: «Nada». Mais tarde, em conferência de imprensa, explicou-se.

«Quando tomei a decisão de colocar o Muslera, foi algo muito ponderado. Fiz todas as avaliações. Não posso negar, nem discutir, a avaliação da participação do Muslera», argumentou.

Depois de quatro pontos em 2022, o Uruguai apenas conseguiu dois no Mundial 2026. Em simultâneo, sem o avançado Luis Suárez a titular, esta seleção não vence em Mundiais desde 1990.