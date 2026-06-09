Na contagem decrescente para o Mundial 2026 – a disputar entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá – a FIFA divulgou as 17 músicas que vão animar os 104 jogos.

A “playlist” reúne artistas dos países anfitriões e não só: 21 Savage, Nata Cano, French Montana, Stormzy, Fridday, Angel, Major Lazer, Nelly Furtado, Ayra Starr, Letto, Alejandro Fernández, The Rolling Stones, Ava Max, BIA, Danny Ocean, Future, Tyla, Lisa, Anitta, Rema, Jessie Reyez, Elyanna, Jelly Roll, Carín León, Los Ángeles Azules, Belinda, Shaggy, Cimafunk, Zema, Daddy Yankee, Shenseea, Burna Boy e Shakira.

O techno, reggaeton, funk, rap, trapp e pop dominam os 17 temas.

Clique neste link para conhecer a maioria dos temas, numa "playlist" da FIFA.