O azar de uns é a fortuna de outros e a Costa do Marfim entrou a vencer no Mundial 2026. Na madrugada desta segunda-feira, em Filadélfia, a seleção africana levou a melhor sobre o Equador (1-0), começando com o lateral Konan (Gil Vicente) e o médio Fofana (ex-FC Porto) de início. Por sua vez, o central Diomande (Sporting) não saiu do banco.

Numa primeira parte intensa – e de entradas muito duras – o Equador esteve mais próximo de marcar, atirando à barra aos 23 e aos 30 minutos. Ainda que embalados pela multidão que pintou o estádio de amarelo, os equatorianos complicaram na hora do remate.

A abrir a segunda parte, ao minuto 46, o Equador atirou ao poste. Seis minutos volvidos, a Costa do Marfim respondeu com um remate à barra.

Entre trocas, a seleção do elefante reorganizou-se e fixou-se no ataque, até que Diallo desfez o nulo em cima do minuto 90. Entrado aos 56m, o extremo do Manchester United rematou de primeira à entrada da área e soltou a festa da minoria em Filadélfia.

Assim, a Costa do Marfim junta-se à Alemanha na liderança do Grupo E, com três pontos. Segue-se o duelo com os germânicos, em Toronto (Canadá), no sábado (21h). Por sua vez, o Equador mede forças com Curaçau na madrugada de domingo (01h).

A Figura: Amad Diallo

Depois de uma época abaixo do esperado – tão intermitente quanto o Manchester United – o extremo de 23 anos acumulou créditos na estreia num Mundial, saltando do banco e decidindo. Depois de dois golos e três assistências em Inglaterra nesta época, Diallo volta a chamar à atenção pela sua tenacidade e pragmatismo – um elemento talhado para os momentos decisivos. Além do golo, o avançado recuperou a posse por três vezes e ganhou sete em nove duelos.

O Momento: o castigo pela ineficácia, minuto 90

Mais próximo de inaugurar o marcador na primeira parte, o Equador complicou no momento do remate, além de atirar à barra por duas ocasiões. Ainda que tenha acertado no poste aos 46 minutos, as substituições alteraram o rumo do encontro, agigantando a Costa do Marfim, que empurrou o Equador para trás até desfazer o nulo aos 90 minutos.