Depois da vitória sofrida da Alemanha sobre a Costa do Marfim, na noite de sábado, a segunda jornada do Grupo E do Mundial ficou encerrada com mais um duelo que teve emoção até final. Equador e Curaçao empataram sem golos de madrugada (0-0).

Foi um jogo do 'gato e do rato'. O Equador, que conta com nomes como Moises Caicedo, Willian Pacho ou Enner Valencia, teve o domínio durante toda a partida. Mas, de uma forma ou outra, Curação escapava às garras sul-americanas. Houve um claríssimo homem do jogo - Eloy Room.

Não é tão experiente quanto Vozinha (tem 37 anos), mas seria igualmente desconhecido do público em geral. Se na primeira jornada concedeu sete golos da Alemanha, neste fez um total de 15 defesas (!), de todas as maneiras e feitios. Ficou a uma defesa do recorde de Tim Howard, num EUA-Bélgica do Mundial 2014 (sendo que neste jogo o recorde foi obtido em prolongamento).

O Equador teve seis grandes oportunidades, 27 remates, 2.84 golos esperados... mas Room manteve o resultado a zeros. Diga-se de passagem que também o guardião equatoriano, Hector Galíndez, foi importante quando foi chamado. Impediu novo golo a Livano Comenencia aos 59 minutos. Em cima dos 90m, Equador acertou na barra com um cruzamento/remate que deixou uma nação de mãos na cabeça.

Este resultado mantém o segundo lugar do Grupo em aberto, sendo que o primeiro é ocupado pela Alemanha, com seis pontos. Costa do Marfim tem três pontos, enquanto estas duas seleções somam um apenas, com os estreantes em último pela diferença de golos.

A Figura: Eloy Room

Não foi preciso pensar muito. Só para termos uma ideia, o Sofascore, parceiro estatístico do Maisfutebol, dá nota 10 ao guarda-redes curaçauense neste jogo. Teve um duelo constante com o avançado Enner Valencia e saiu por cima. Saltou para a ribalta e já disse depois do jogo: «Talvez seja precisa uma estátua minha em Curação».

O Momento: defesa de Eloy Room, 2m

Há momentos que definem psicologicamente um jogo. O primeiro duelo entre Room e Valencia, logo aos 2 minutos, com o avançado isolado na cara do guarda-redes, foi ganho por Room. A confiança ficou a favor de Curaçao e manteve-se durante todo o jogo.