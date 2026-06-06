A Alemanha venceu, esta sábado, os Estados Unidos por 2-1, no último jogo de preparação para o Mundial 2026.

A formação germânica, que ontem sofreu um contratempo pela lesão de Lennart Karl, entrou a vencer no encontro. Kimmich bateu um livre de forma exemplar para a cabeça de Havertz que, na cara do golo, atirou para o 1-0.

Antes do intervalo, Antonee Robinson, lateral do Fulham, restabeleceu a igualdade no marcador com um golaço digno de levantar o estádio. O defesa rematou de primeira, com a bola no ar, sem qualquer hipótese para Baumann.

A resposta alemã chegou aos 56 minutos. Leroy Sane apareceu solto de marcação e rematou com muita qualidade para o 2-1.

Com este resultado, a Alemanha termina a fase de preparação 100 por cento vitoriosa. No Mundial, a turma de Julian Nagelsmann integra o Grupo E, juntamente com o Curaçau, Equador e Costa do Marfim. Os Estados Unidos, um dos países organizadores, ocupa o Grupo D, ao lado de Paraguai, Austrália e Turquia.