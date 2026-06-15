Depois de Países Baixos e Japão empatarem a dois golos, a Suécia goleou a Tunísia em Monterrey, no México, por 5-1. Na madrugada desta segunda-feira, perante mais de 50 mil adeptos, Lagerbielke – defesa do Sp. Braga – Lindelöf e Gyökeres foram totalistas nos nórdicos.

Num encontro de sentido único, o médio Yasin Ayari inaugurou o marcador ao sétimo minuto, enquanto o avançado Isak aplicou o 2-0 em cima da meia-hora, assistido por Gyökeres.

Ainda que o defesa Rekik tenha reduzido aos 43 minutos, Isak serviu Gyökeres para o 3-1 aos 59m.

Entre trocas, o médio Svanberg precisou de poucos segundos em campo para faturar aos 84m. Por último, aos 90+6m, Ayari bisou.

Assim, a Suécia saltou para o topo do Grupo F, com três pontos, apontando ao duelo com os Países Baixos no sábado (18h), em Houston. Por sua vez, a Tunísia defronta o Japão no México (Monterrey), na madrugada de domingo (05h).

A Figura: Isak

Recuperado de uma grave lesão sofrida no tornozelo esquerdo a 20 de dezembro, o avançado do Liverpool sorriu e brilhou na estreia num Mundial. Uma assistência e um golo, tal como Gyökeres. A dupla promete causar muitos estragos. Nesta madrugada, Isak deambulou até aos corredores para acelerar a transição ofensiva, para desespero da Tunísia.

O Momento: Yasin Ayari marca e não festeja, minuto 7

Nascido em território sueco, o médio do Brighton tem dupla-nacionalidade tunisina, país no qual o pai nasceu. Por isso, ao desfazer o nulo, não festejou. Ainda assim, aos 90+6m, não se conteve depois de um excelente remate. Aos 22 anos, Ayari continua à procura de espaço no Brighton. Quiçá o Mundial 2026 permita reforçar créditos.