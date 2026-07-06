A viver o quarto Mundial da sua carreira, Jordan Henderson lesionou-se com gravidade no Azteca, durante a vitória de Inglaterra sobre o México (3-2). O médio de 36 anos saltou um placard publicitário e posicionou mal a mão, caindo sobre o pulso esquerdo. O ex-Liverpool recebeu oxigénio e foi transportado para um hospital na Cidade do México.

À BBC, Thomas Tüchel confirmou a lesão grave no pulso esquerdo. Desta forma, Henderson junta-se a Reece James no boletim clínico e arrisca não voltar a jogar neste Mundial 2026, tendo disputado somente sete minutos contra o Panamá.

A Inglaterra defronta a Noruega em Miami, no sábado (22h), nos “quartos” do Mundial 2026.

RELACIONADOS
Ancelotti e a eliminação do Mundial 2026: «É o início de um novo ciclo»
Mundial 2026: todos os jogos, datas, horas e resultados
Mundial 2026: lista de todos os marcadores na fase final