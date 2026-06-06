A Inglaterra venceu, este sábado, a Nova Zelândia por 1-0, em jogo a contar para a preparação do Mundial 2026.

A equipa dos Três Leões estava com dificuldade em bater a muralha defensiva da Nova Zelândia, mas apareceu o «suspeito do costume». A fechar o primeiro tempo, Spence, lateral do Tottenham, apareceu do lado esquerdo do ataque, cruzou e encontrou a cabeça de Harry Kane. O avançado, que pouco ou nada desperdiça frente à baliza, apontou o 61.º golo da temporada (!).

Na segunda parte, os homens de Tuchel procuraram ampliar a vantagem, mas o resultado permaneceu inalterado até ao final.

A Inglaterra, recorde-se, integra o Grupo L, juntamente com a Croácia, Gana e Panamá. A Nova Zelândia, por outro lado, ocupa o Grupo G com o Irão, Egipto e Bélgica.