Após o triunfo do Japão sobre a Tunísia (4-0), milhares de adeptos da terra do sol nascente juntaram-se, novamente, no cruzamento mais famoso do mundo, em Shibuya, Tóquio.

A festa, que durou pouco tempo, decorreu de forma bastante organizada, aspeto que caracteriza bem os nipónicos. Este fenómeno já havia acontecido no empate a dois golos diante dos Países Baixos, no passado dia 14.

Os comandados por Hajime Moriyasu estão em segundo lugar do Grupo F, mas em igualdade pontual com os Países Baixos, com quatro pontos. Na última jornada defrontam a Suécia.