Aos 22 anos, o central Khusanov vive a estreia do Uzbequistão em Mundiais. Para lá da derrota na primeira jornada do Grupo K, contra a Colômbia (3-1), o defesa protagonizou uma entrada dura sobre Luis Díaz e um choque violento com um operador de câmara.

Enquanto várias pessoas verificavam o estado do operador de câmara, o árbitro Anthony Taylor exibiu o cartão amarelo a Khusanov, pela abordagem fora de tempo e dura sobre Díaz.

A Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, dois de vantagem sobre RD Congo e Portugal. Na madrugada de quarta-feira (03h), os “Cafeteros” jogam ante a República Democrática do Congo, já depois de Portugal defrontar o Uzbequistão na terça-feira (18h).