VÍDEO: Lukebakio marca na goleada da Bélgica frente à Tunísia
Avançado do Benfica fez um dos golos no triunfo por 5-0
Avançado do Benfica fez um dos golos no triunfo por 5-0
A uma semana da estreia no Mundial 2026, a Bélgica deixou boas indicações ao golear a Tunísia por 5-0, em Bruxelas, num encontro particular.
Entre os destaques da partida esteve Dodi Lukébakio. O avançado do Benfica, lançado durante a segunda parte, aproveitou a reta final do encontro para inscrever o nome na lista de marcadores, apontando o quarto golo da formação orientada por Rudi Garcia.
A Bélgica já vencia por 3-0 graças aos golos de Leandro Trossard (28m), ainda na primeira parte, de De Ketelaere (53m) e de De Bruyne (65m) após o intervalo. Lukebakio (85m) ampliou a vantagem perto do final, antes de Nicolas Raskin (87m) fechar a goleada.
Kevin De Bruyne sem pedir licença 😍#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #JogodePreparação #Belgica #Tunisia pic.twitter.com/V7B9g6lDi2— sport tv (@sporttvportugal) June 6, 2026
Lukebakio de forma acrobática 🤯#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #JogodePreparação #Belgica #Tunisia pic.twitter.com/bhGTj8mlIP— sport tv (@sporttvportugal) June 6, 2026
O encontro ficou praticamente resolvido quando a Tunísia viu Ismael Gharbi ser expulso aos 62 minutos por acumulação de cartões amarelos, deixando os africanos reduzidos a dez unidades.
Com este triunfo, a Bélgica prolongou para 13 jogos a série de invencibilidade e reforçou a confiança antes da estreia no Mundial, marcada para 15 de junho, frente ao Egito. Já a Tunísia inicia a sua campanha diante da Suécia.