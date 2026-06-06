A uma semana da estreia no Mundial 2026, a Bélgica deixou boas indicações ao golear a Tunísia por 5-0, em Bruxelas, num encontro particular.

Entre os destaques da partida esteve Dodi Lukébakio. O avançado do Benfica, lançado durante a segunda parte, aproveitou a reta final do encontro para inscrever o nome na lista de marcadores, apontando o quarto golo da formação orientada por Rudi Garcia.

A Bélgica já vencia por 3-0 graças aos golos de Leandro Trossard (28m), ainda na primeira parte, de De Ketelaere (53m) e de De Bruyne (65m) após o intervalo. Lukebakio (85m) ampliou a vantagem perto do final, antes de Nicolas Raskin (87m) fechar a goleada.

O encontro ficou praticamente resolvido quando a Tunísia viu Ismael Gharbi ser expulso aos 62 minutos por acumulação de cartões amarelos, deixando os africanos reduzidos a dez unidades.

Com este triunfo, a Bélgica prolongou para 13 jogos a série de invencibilidade e reforçou a confiança antes da estreia no Mundial, marcada para 15 de junho, frente ao Egito. Já a Tunísia inicia a sua campanha diante da Suécia.

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