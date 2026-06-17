A Argentina venceu a Argélia na estreia no Mundial de 2026 e Messi foi a grande estrela do jogo. O astro argentino apontou os três golos da partida e a sua exibição ficou igualmente marcada por uma entrada dura, ainda na primeira parte, que poderia ter resultado num cartão vermelho direto. 

À passagem do minuto 32, quando a albiceleste já vencia por uma bola a zero, numa disputa de bola, o avançado do Inter Miami atingiu com os pitons o gémeo direito do argelino Aissa Mandi. 

O árbitro polaco Szymon Marciniak apenas assinalou falta, não mostrou nenhum cartão, e o VAR do encontro não interveio. O lance causou grande controvérsia nas redes sociais. 

A Argentina ganhou e partilha a liderança do Grupo J com a Áustria, que venceu a Jordânia (3-1).

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