A Argentina fez o pleno no Grupo J e alcançou a terceira vitória na madrugada deste domingo, frente à Jordânia (3-1). No Texas, Messi começou no banco e Lo Celso inaugurou o marcador aos 19 minutos, de livre direto. Pouco depois, aos 31 minutos, Lautaro Martínez capitalizou um penálti.

Ainda que o avançado Tamari – entrado ao intervalo – tenha reduzido aos 55 minutos, Messi saltou do banco em cima da hora de jogo e sentenciou o encontro aos 80m. Além de atingir o sexto golo neste Mundial 2026, o astro tornou-se no primeiro a marcar em sete jogos consecutivos da competição.

A Argentina terminou no topo do Grupo J, com nove pontos, cinco de vantagem sobre Áustria e Argélia, nações que também seguem para os “16-avos”. No fundo do grupo terminou a Jordânia, com zero pontos.

No caminho dos campeões do Mundo em título está Cabo Verde. O duelo está agendado para as 23 horas de sexta-feira, em Miami.