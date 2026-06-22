VÍDEO: Messi isola-se como o jogador com mais golos em Mundiais
Golo à Áustria e penálti falhado valem recordes
Golo à Áustria e penálti falhado valem recordes
Lionel Messi inaugurou o marcador frente à Áustria e tornou-se no melhor marcador em Mundiais, com 17 golos. O astro argentino de 38 anos atingiu o quarto golo no Mundial 2026, depois do hat-trick aplicado contra a Argélia.
A estreia em Mundiais aconteceu em 2006, na Alemanha, com um golo e uma assistência em três jogos. Já em 2010, Messi ficou em branco nas cinco partidas. Quatro anos volvidos, no Brasil, o astro acumulou quatro golos e uma assistência no caminho até à final perdida para a Alemanha. Em 2018, Messi fez um golo, atingindo o topo em 2022, no Qatar, com sete golos e três assistências em sete jogos – e o troféu conquistado.
Lionel Messi volta a atacar 🥵— sport tv (@sporttvportugal) June 22, 2026
É o novo Melhor Marcador de sempre na história dos mundiais 🪄#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Argentina #Áustria #betano pic.twitter.com/HY8YdHhDEO
Antes de marcar à Áustria nesta segunda-feira, Messi falhou um penálti – algo inédito neste Mundial 2026 – e tornou-se no jogador com mais penáltis falhados em Mundiais. Aconteceu contra Islândia (2018), Polónia (2022) e Áustria.
Lionel Messi não estava inspirado 😤#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Argentina #Áustria pic.twitter.com/jPe7VT42m5— sport tv (@sporttvportugal) June 22, 2026