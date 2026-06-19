Um golo bastou para o México vencer a Coreia do Sul e selar o apuramento para os “16-avos” do Mundial 2026. Na segunda jornada do Grupo A, em Guadalajara, os anfitriões contaram com Raúl Jiménez (ex-Benfica) de início.

O único golo foi apontado por Luis Romo aos 50 minutos. O médio conhece bem o estádio, uma vez que jogou na casa do “seu” Chivas.

Assim, o México lidera o Grupo A com seis pontos, três de vantagem sobre a Coreia do Sul. No fundo deste grupo estão Chéquia e África do Sul, com um ponto. Na última jornada, na madrugada de quinta-feira (02h), o México recebe a Chéquia no mítico Azteca. Em simultâneo, a Coreia do Sul mede forças com a África do Sul em Monterrey.

A Figura: Raúl Rangel

Perante um adversário atrevido e talentoso, o guardião do México impediu a vantagem sul-coreana e, na segunda parte, o empate. O guarda-redes do Chivas acumulou duas defesas, teve sucesso nas duas saídas da baliza e recuperou a posse por 12 vezes.

O Momento: apito final, México avança o grupo

A participar no Mundial, de forma consecutiva, desde 1994, o México carimbou o regresso à fase a eliminar, objetivo que falhou em 2022. Resta saber quem vão defrontar nos “16-avos”. No final, os jogadores bailaram no relvado. Merecem.