Mundial 2026
Há 2h e 1min
VÍDEO: Salah e comitiva egípcia lideram festa em Vancouver
Triunfo inédito em Mundiais assinalado com cânticos e muitos sorrisos
SS
Triunfo inédito em Mundiais assinalado com cânticos e muitos sorrisos
SS
Titular indiscutível na seleção do Egito, Salah marcou e assistiu na vitória sobre a Nova Zelândia (3-1). Depois da reviravolta na segunda jornada do Grupo G, a comitiva foi “engolida” pelos adeptos em Vancouver – no Canadá – e celebrou a inédita vitória egípcia em Mundiais.
Os “Faraós” participaram nos Mundiais de 1934, 1990, 2018 e 2026, registando cinco derrotas, três empates e uma vitória.
O Egito lidera o Grupo G com quatro pontos, dois sobre Irão e Bélgica. Na última jornada, na madrugada de sábado (04h), o Egito mede forças com o Irão, enquanto a Bélgica joga com a Nova Zelândia.
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