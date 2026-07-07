Para lá do minuto 90 e com a goleada confirmada sobre os Estados Unidos (4-1), os jogadores da Bélgica replicaram a habitual dança de Donald Trump, satirizando a figura do presidente norte-americano. Trump "brilha" com esta dança em comícios políticos, por norma ao som do tema "Y.M.C.A.".

De recordar que o presidente dos EUA recorreu à FIFA para despenalizar o avançado Balogun, expulso com vermelho direto contra a Bósnia. O goleador viu-se, assim, implicado num processo polémico, no qual não teve qualquer influência. 

Nos “quartos”, na sexta-feira (20h), a Bélgica defronta a Espanha, com o vencedor a jogar com França ou Marrocos nas meias-finais.

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