Mundial 2026
Há 20 min
VÍDEO: seleção belga replica dança de Trump na goleada sobre os EUA
Lukaku fez o 4-1 para lá do minuto 90 e o presidente norte-americano não foi esquecido
Lukaku fez o 4-1 para lá do minuto 90 e o presidente norte-americano não foi esquecido
Para lá do minuto 90 e com a goleada confirmada sobre os Estados Unidos (4-1), os jogadores da Bélgica replicaram a habitual dança de Donald Trump, satirizando a figura do presidente norte-americano. Trump "brilha" com esta dança em comícios políticos, por norma ao som do tema "Y.M.C.A.".
De recordar que o presidente dos EUA recorreu à FIFA para despenalizar o avançado Balogun, expulso com vermelho direto contra a Bósnia. O goleador viu-se, assim, implicado num processo polémico, no qual não teve qualquer influência.
Nos “quartos”, na sexta-feira (20h), a Bélgica defronta a Espanha, com o vencedor a jogar com França ou Marrocos nas meias-finais.
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