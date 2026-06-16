Antes da estreia da Argentina no Mundial 2026, a campeã mundial em título protagonizou um momento bonito na antevisão ao duelo com a Argélia. Lionel Scaloni, treinador que se emociona frequentemente em público, teve mais um momento em que se deixou levar pelos sentimentos.

Durante a conferência de imprensa, recebeu uma questão de uma cara conhecida - Martín Palermo, antigo internacional argentino e ex-colega de equipa de Scaloni no Estudiantes. Assim que ouviu a voz do ex-avançado, exclamou:

«Oh, Martín, estavas aqui desde que começou? Desculpa, a luz tapou-te, não te vejo bem», sorriu.

«Não te falo como jornalista, mas como companheiro que fomos. A minha pergunta é, desde essa época em que partilhamos lindos momentos no Estudiantes, imaginavas tudo isto?», questionou Palermo.

«Que alegria ver-te. E que emoção, porque nós vivemos coisas muito fortes juntos», respondeu Scaloni. O próprio Palermo também se emocionou e a sala ovacionou o momento.

«Tu portaste-te muito bem comigo. Eu vivi uma época no Estudiantes muito bonita, mas antes disso, estive três ou quatro meses sem jogar e tu foste um dos que me abriu as portas, com tua alegria. És um amigo do futebol e aprecio-te muito», completou o selecionador.