A Argentina venceu, na madrugada deste domingo, as Honduras, por 2-0, no primeiro dos dois particulares que antecedem a estreia no Mundial 2026.

Com Nicolás Otamendi como capitão, o embate da Argentina frente às Honduras foi um jogo de sentido único. À passagem no minuto 34, na sequência de um remate de fora de área de Giovanni Lo Celso, médio do Betis, que bateu na trave, Nicolas Tagliafico caiu dentro da área hondurenha, levando o árbitro a assinalar grande penalidade.

Os hondurenhos ainda se opuseram à decisão tomada por Victor Rivas, mas nada havia a fazer. Na ausência de Lionel Messi, que viu o jogo do banco, Lautaro Martinez assumiu a responsabilidade da marca dos 11 metros e não falhou, abrindo o marcador para a seleção argentina.

Na segunda parte, manteve-se o domínio da Argentina e não demorou muito até que festejasse outro golo.

Lautaro Martinez, avançado do Inter Milão, voltou a estar em destaque, desta vez ao assistir Giuliano Simeone que fechou as contas do jogo em 2-0 depois de uma jogada bem construída pelos argentinos.

Até final ainda houve tempo para a entrada de Enzo Fernández, médio ex-Benfica que atua no Chelsea, que rendeu Thiago Almada ao minuto 63. Otamendi também acabou substituído, ao minuto 86, dando lugar a Joaquin Freitas, jovem avançado de 19 anos do River Plate.

A Argentina começa com o pé direito os últimos preparativos para o Mundial 2026, no qual se estreia a 17 de junho, frente à Argélia. Antes disso, os argentinos jogam ainda frente à Islândia, no dia 10 de junho, no último teste antes do Mundial.