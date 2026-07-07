A última madrugada foi de festa para Inglaterra, que eliminou o México e carimbou a passagem aos «quartos» do Mundial 2026.

Ainda assim, Thomas Tuchel recebeu uma má notícia já durante esta segunda-feira, sendo que Jordan Henderson lesionou-se e não pode dar o contributo à seleção. Ora, inspirado (ou não) neste infortúnio, John Stones protagonizou um momento caricato no balneário.

Declan Rice deu a entender ao selecionador que o central do Man. City se tinha lesionado no ombro e este acreditou. Tudo não passou de um momento descontraído e Stones acabou por receber um abraço de Tuchel.

Assista aqui ao momento:  

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