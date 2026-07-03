Depois da vitória por 2-1 ante a Croácia, que valeu o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2026 de futebol, a Seleção portuguesa voltou a trabalhar esta sexta-feira, ainda em Toronto, no Centennial Park, num dia de recuperação, dividido entre o relvado e o ginásio.

Os atletas mais utilizados pelo selecionador Roberto Martínez, no jogo de quinta-feira, fizeram trabalho no ginásio, enquanto nove atletas, mais três guarda-redes, treinaram no relvado, orientados pela equipa técnica de Portugal.

Segundo informação oficial da Federação Portuguesa de Futebol, do jogo ante a Croácia «não resultaram problemas físicos que inspirem preocupações ao departamento médico».

No sábado, a equipa volta a treinar de manhã no Centennial Park, pelas 11 horas locais (16 horas em Lisboa), num dia em que, ainda no Canadá, dois atletas falam à comunicação social, antes da viagem para Dallas.

Na quinta-feira, um golo de Ivan Perisic deu vantagem à Croácia aos 53 minutos, mas Cristiano Ronaldo empatou de penálti ao minuto 68 e, já em tempo de compensação, aos 90+4m, Gonçalo Ramos fez o 2-1. O triunfo que valeu o apuramento para os oitavos de final ditou vários registos estatísticos, desde Cristiano Ronaldo até algo que Portugal não fazia há 60 anos.