A chegada dos Tubarões Azuis à cidade da Praia, após a participação histórica no Mundial, foi marcada por um verdadeiro ambiente de festa, com os jogadores a serem recebidos como campeões.

A celebração ganhou um duplo significado especial por coincidir com o dia 5 de julho, feriado nacional que assinala o 51.º aniversário da independência de Cabo Verde.

O avião que transportava a comitiva cabo-verdiana aterrou no aeroporto internacional Nelson Mandela, na Cidade da Praia, por volta das 10 horas locais. À espera já se encontravam milhares de adeptos com bandeiras nacionais, que aguardavam ansiosamente pelos novos heróis nacionais. Alguns adeptos carregavam também camisolas na expectativa de que alguns dos jogadores as pudessem assinar. Um dos mais requisitados foi Vozinha, o guarda-redes que se tornou uma estrela logo após o jogo de estreia diante da Espanha.

À chegada o selecionador Bubista recordou o peso histórico do dia 5 de julho para o povo cabo-verdiano e deixou algumas palavras.

«[Quero] felicitar aqueles que lutaram pela independência, por estarmos num país que é livre», começou por dizer.

O treinador de 56 anos garantiu que apesar da popularidade ganha se mantém o mesmo e que o desejo de aprender continua presente.

«Vontade, qualidade e resiliência, a equipa mostrou o quanto cresceu e que não se apurou à toa, foi à custa de muito trabalho», referiu Bubista ao recordar o que os tubarões azuis fizeram no jogo de sexta-feira com a Argentina.

A formação cabo-verdiana caiu nos 16 avos, perante a atual campeã do mundo, depois de ter conseguido levar o jogo para prolongamento. A seleção albiceleste acabou por vencer o jogo por 3-2, mas não foi por isso que os tubarões azuis perderam o estatuto de vencedores.

Podem não ter vencido dentro das quatro linhas, mas fora delas os jogadores de Cabo Verde conquistaram o respeito e carinho de pessoas por todo o mundo. No Mundial de estreia, provaram que não foram para passear, mas sim para jogar. De tal modo, que terminam a participação na competição sem qualquer derrota no tempo regular.

«Penso que as coisas vão mudar: fizemos um bom mundial e espero que isto inspire as futuras gerações», afirmou o defesa Pico Lopes, na zona de chegadas.

«Como dizemos em crioulo, [a felicidade] é tanta que não cabe no peito. Mas agora é altura de descansar e aproveitar o momento, com o nosso povo, por todo o apoio que nos deram», acrescentou Kevin Pina, o autor do primeiro golo de Cabo Verde num Mundial, que aconteceu no jogo diante o Uruguai.

Após deixar o aeroporto, a comitiva percorrerá as principais avenidas e bairros da capital, rodeada pelo carinho dos adeptos. O percurso terminará no largo de Quebra Canela, que serviu de fan zone durante a competição.

Recorde-se que no sábado o primeiro-ministro cabo-verdiano propôs que o dia 3 de julho , data do jogo com a Argentina, passasse a ser o Dia dos Tubarões Azuis, como forma de celebrar «os valores da união, da superação e do orgulho nacional, inspirando as gerações presentes e futuras».

Assista aqui à chegada a Cabo Verde: