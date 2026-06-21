Perante 51 mil espetadores, em Monterrey, no México, o Mundial 2026 ficou oficialmente com menos um competidor - a Tunísia, seleção africana que foi novamente goleada, desta feita pelo Japão. Foi um 4-0 natural e sem resposta, apesar da 'chicotada psicológica' imposta pela federação tunisina.

Com um novo selecionador junto à linha lateral, o francês Hervé Renard, a Tunísia apresentou-se com três alterações face à jornada inaugural, em que perdeu por 5-1 com a Suécia. Manteve os três centrais, mas deu um cariz um pouco mais ofensivo à equipa.

Contudo, a diferença entre as duas equipas ficou prontamente visível. Os argumentos apresentados pelos japoneses com e sem bola eram superiores e logo no primeiro minuto podiam ter beneficiado de uma grande penalidade sobre Ueda, mas o árbitro achou que era cedo demais para castigar os africanos.

Aos 5m, chegou o primeiro golo. Kamada desviou na pequena área um cruzamento de Nakamura. Uma grande defesa de Dahmen (lançado para o onze) evitou o 2-0 aos 9m.

O guardião tunisino nada pôde fazer perante um remate espetacular de Ueda, aos 30m, no primeiro de dois golos do avançado do Feyenoord. Já na segunda parte, Ito (68m) e Ueda de novo, de cabeça (83m), aplicaram o 4-0 final.

O Japão iguala assim os Países Baixos no topo do Grupo F, com quatro pontos, ainda que perca no confronto direto com os neerlandeses. Segue-se a Suécia com 3 pontos, num duelo a três pela qualificação. A Tunísia já é uma carta fora do baralho.

A Figura: Ayase Ueda

Dois golos e uma assistência de um avançado que parece mostrar competências em tudo - no remate, no passe, na movimentação, na entrega. Até de cabeça marcou. Com mais alguns centímetros, Ueda seria um caso ainda mais sério. Associado ao Sporting há alguns anos, o atacante do Feyenoord (26 golos em 25/26) lidera o ataque nipónico.

O Momento: golo de Ueda, 30m

Na quina da área e com um defesa a seguir os seus movimentos, Ayase Ueda parecia estar num beco sem saída. Mas os tunisinos enganaram-se. O pequeno avançado nipónico disparou um rápido e preciso remate que passou entre as pernas de Talbi, aninhando a bola dentro das redes africanas. O efeito desviou a bola do guarda-redes. Grande golo.