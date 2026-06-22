Os noruegueses vão deixar saudades nos Estados Unidos, uma vez que vivem intensamente o regresso a Mundiais, depois de 28 anos de ausência. Na tarde de domingo, em Nova Iorque, centenas de adeptos vestidos a rigor aglomeraram-se na famosa Times Square, juntando-se a uma aula de ioga, entoando vários cânticos e roubando as atenções com os habituais “gritos” e coreografias.

A Noruega partilha a liderança do Grupo I com a França, defrontando o Senegal na madrugada desta terça-feira (01h), em Nova Jérsia.