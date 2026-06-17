A Guarda Nacional Republicana alerta para os crescentes esquemas de burla por parte de redes criminosas relacionados com o Mundial 2026, envolvendo bilhetes e cadernetas de cromos, por exemplo.

«A nível global, foram já identificados mais de 13 mil domínios temáticos FIFA, registados entre janeiro e maio de 2026, dos quais aproximadamente 8,8 por cento apresentam características maliciosas ou suspeitas, registando-se um aumento acentuado de criações entre os meses de março e maio», lê-se em comunicado.

Segundo a GNR, o modus operandi passa por criar «um falso sentimento de urgência, levando a vítima a acreditar que tem de agir imediatamente para não perder uma oportunidade exclusiva», fazer-se «passar por entidades legítimas, criando páginas e mensagens que parecem autênticas e tentar obter dinheiro ou dados pessoais e bancários».

A GNR diz ter já o registo de «seis participações por burlas relacionadas com a aquisição de cromos do Mundial FIFA 2026, perpetradas através de sites fraudulentos e de plataformas de redes sociais, confirmando que esta ameaça se encontra ativa antes mesmo do início da competição».

A mesma força de segurança identificou as práticas criminais mais comuns, como phishing por e-mails e redes sociais – envio massivo de mensagens falsas em nome da FIFA com notificações de prémios, sorteios de bilhetes ou alertas de segurança» ou «sites falsos de bilhética e revenda».

Também há registo de «lojas online falsas de merchandising e cromos – criam websites falsos que imitam páginas oficiais de merchandising FIFA, replicando marcas, logótipos e catálogos de produtos», entre outras práticas.