Ausente na estreia, Neymar vai voltar a falhar um jogo da seleção brasileira no Mundial 2026, desta vez frente ao Haiti, na sexta-feira.

O avançado do Santos já regressou aos treinos, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que nem sequer vai integrar a comitiva que viajará para Filadélfia, permanecendo em Nova Jérsia para «otimizar a fase final da recuperação».

Neymar, de 34 anos, voltou a treinar com o grupo às ordens do italiano Carlo Ancelotti na quarta-feira, depois de ter estado afastado cerca de um mês devido a uma lesão muscular de grau II na barriga da perna direita. O jogador do Santos voltou a trabalhar sem limitações aparentes esta quinta-feira e foi visto a conversar com o selecionador antes do início da sessão de trabalho.

O avançado, recorde-se, esteve no banco de suplentes na estreia do Brasil frente a Marrocos (1-1), mas não chegou a ser utilizado, numa altura em que ainda cumpria o processo recuperação.

A CBF espera que Neymar possa estar disponível para a terceira e última jornada do Grupo C, frente à Escócia, num duelo agendado para a próxima quarta-feira, em Miami.

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