Mundial 2026
Há 1h e 2min
Capitão da Nigéria sugere Tiago Djaló e Jota Silva à Seleção: «São muito bons»
Wilfred Ndidi, que joga no Beskitas com os portugueses, garantiu que «trabalham muito»
TFR
Wilfred Ndidi, que joga no Beskitas com os portugueses, garantiu que «trabalham muito»
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Wilfred Ndidi, capitão da Nigéria, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de preparação com Portugal, desta quarta-feira (20h45). O médio de 29 anos, que atua no Beskitas com Tiago Djaló e Jota Silva, atirou que os colegas merecem uma oportunidade na seleção portuguesa.
Tiago Djaló e Jota Silva são «muito bons»
«Infelizmente o nosso clube não conquistou qualquer título este ano e não fomos capazes de competir como queríamos. Eu não tenho o poder para sugerir nada, mas estes rapazes portugueses são muito bons, trabalham muito, são agressivos e trabalham muito nos treinos.»
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