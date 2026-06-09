Wilfred Ndidi, capitão da Nigéria, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de preparação com Portugal, desta quarta-feira (20h45). O médio de 29 anos, que atua no Beskitas com Tiago Djaló e Jota Silva, atirou que os colegas merecem uma oportunidade na seleção portuguesa.

Tiago Djaló e Jota Silva são «muito bons»

«Infelizmente o nosso clube não conquistou qualquer título este ano e não fomos capazes de competir como queríamos. Eu não tenho o poder para sugerir nada, mas estes rapazes portugueses são muito bons, trabalham muito, são agressivos e trabalham muito nos treinos.»