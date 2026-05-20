Terem Moffi e Zaidu integram a lista de convocados da Nigéria, para os jogos de preparação frente a Portugal – 11 de junho, em Leiria - e à Polónia - 3 de junho -, anunciou a Federação Nigeriana de Futebol esta quarta-feira.

O avançado de 26 anos chegou ao FC Porto em janeiro desta temporada, para ser mais uma opção nas contas de Farioli para o ataque – Samu e Luuk De Jong lesionados.

Moffi participou em 18 jogos, marcou três golos e fez uma assistência durante a segunda metade da temporada e foi campeão nacional pelos azuis e brancos.

Zaidu sagrou-se campeão português novamente – a última em 2021/22 - e participou em 26 jogos, fez balançar as redes por uma ocasião e assistiu duas vezes.

Agora, os dois jogadores vão defrontar vários colegas do clube portista nos amigáveis diante de Portugal – Diogo Costa – e Polónia - Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Oskar Pietuszewski.

Além de Moffi e Zaidu, também o ex-Boavista Bruno Onyemaechi – atualmente no Olympiacos, da Grécia - foi chamado para representar o país africano.