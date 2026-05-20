FC Porto: Terem Moffi e Zaidu convocados para jogar frente a Portugal
Campeões nacionais do FC Porto nas escolhas da Nigéria para jogos particulares em junho
Campeões nacionais do FC Porto nas escolhas da Nigéria para jogos particulares em junho
Terem Moffi e Zaidu integram a lista de convocados da Nigéria, para os jogos de preparação frente a Portugal – 11 de junho, em Leiria - e à Polónia - 3 de junho -, anunciou a Federação Nigeriana de Futebol esta quarta-feira.
O avançado de 26 anos chegou ao FC Porto em janeiro desta temporada, para ser mais uma opção nas contas de Farioli para o ataque – Samu e Luuk De Jong lesionados.
Moffi participou em 18 jogos, marcou três golos e fez uma assistência durante a segunda metade da temporada e foi campeão nacional pelos azuis e brancos.
Zaidu sagrou-se campeão português novamente – a última em 2021/22 - e participou em 26 jogos, fez balançar as redes por uma ocasião e assistiu duas vezes.
Agora, os dois jogadores vão defrontar vários colegas do clube portista nos amigáveis diante de Portugal – Diogo Costa – e Polónia - Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Oskar Pietuszewski.
Além de Moffi e Zaidu, também o ex-Boavista Bruno Onyemaechi – atualmente no Olympiacos, da Grécia - foi chamado para representar o país africano.
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