O Egito goleou Jibuti por 6-0, no arranque do grupo A da fase africana de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026.



Mohamed Salah foi, de resto, a grande figura da partida ao anotar um «póquer». O avançado do Liverpool fez os dois primeiros golos da seleção de Rui Vitória aos 17 e 22 minutos e na segunda parte, marcou mais dois aos 48 e 69. O quinto e sexto golos foram assinados por Mostafa Mohamed e Trezeguet.



Por sua vez, a Nigéria empatou a uma bola na receção ao Lesoto, numa partida da primeira ronda C da qualificação.



Com os «axadrezados» Chidozie no banco e Bruno Onyemaechi em campo no quarto de hora final, a seleção orientada por José Peseiro apanhou-se em desvantagem aos 56 minutos por Motlomelo Mkwanazi. As Super Águias conseguiram evitar a surpresa com um golo de Ajayi aos 67 minutos.



Nota ainda para o golo do ex-Sporting, Islam Slimani, no triunfo da Argélia frente à Somália (3-1).