Éric Chelle, selecionador da Nigéria, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de preparação com Portugal, desta quarta-feira (20h45). O técnico de 48 anos acredita que a seleção lusa tem capacidade para vencer o Mundial.

Portugal pode ganhar o Mundial

«Acima de tudo, jogaremos contra uma grande equipa, que pode vir a ser o próximo campeão do mundo, com grandes jogadores. Então, estamos muito felizes por aqui estarmos e termos a oportunidade de jogar contra eles. Será um grande jogo, tanto para eles como para nós, e a nossa tarefa agora é estarmos focados nos nossos jogadores e na filosofia e forma como queremos criar esta equipa para o futuro.»

Relembra o último jogo entre as equipas

«Não será pela questão do resultado, claro. Jogámos contra eles há três anos [novembro de 2022], e perdemos [4-0], então agora talvez pudéssemos ter medo de algo… mas não será questão disso: o mais importante é o objetivo de melhorar a cada jogo, voltarmos aos nossos melhores jogos e para isso é necessário ter um grande estado de espírito.»