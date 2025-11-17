O triunfo da Noruega sobre a Itália (4-1) confirmou a presença na fase final do Mundial 2026, mas na retina dos adeptos ficaram os diversos desentendimentos entre Erling Haaland e Gianluca Mancini.

Ora, questionado sobre o tema, o avançado do Manchester City foi perentório na explicação e referiu, inclusive, que tudo começou porque o defesa da Roma lhe começou a «tocar no rabo». Além disso, Haaland «atribui» a motivação para marcar dois golos a Mancini, em declarações à TV2, uma estação televisiva da Noruega.

«Quando ainda estava 1-1, ele começou a tocar-me no rabo. Só pensava "o que é que estás a fazer?". Isso fez com que ficasse empolgado e acabei por lhe dizer: "Muito obrigado pela motivação, vamos a isso". Acabei por marcar dois golos e vencemos. Agradeço-lhe muito», afirmou.