A Noruega empatou este domingo a um golo com Marrocos, em Harrison, Nova Jérsia, naquele que foi o último encontro de preparação das duas equipas para o Mundial 2026.

Fredrik Aursnes foi titular na equipa orientada por Stale Solbakken e permaneceu em campo até aos 72 minutos, enquanto Andreas Schjelderup foi lançado ao intervalo.

Os marroquinos entraram melhor na partida e colocaram-se em vantagem logo aos oito minutos, por intermédio de Brahim Díaz. A resposta norueguesa só surgiu na segunda parte, com Martin Odegaard a restabelecer a igualdade aos 75 minutos.

A Noruega prepara-se para regressar a uma fase final de um Campeonato do Mundo 28 anos depois da última presença. Integrada no Grupo I, a seleção escandinava vai medir forças com Iraque, Senegal e França. Já Marrocos, semifinalista do Mundial de 2022, está inserido no Grupo C e terá como adversários Brasil, Escócia e Haiti.

O Mundial 2026 arranca no próximo dia 11 de junho, e será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.