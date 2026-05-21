Mundial 2026 Há 7 min Mundial 2026: Schjelderup e Aursnes chamados pela Noruega Dupla do Benfica junta-se a nomes como Haaland e Odegaard na lista final do selecionador Stale Solbakken Redação Maisfutebol @maisfutebol DIM Benefícios exclusivos? TORNE-SE PREMIUM Não seja apanhado fora de jogo, subscreva a nossa newsletter! Quero receber Dupla do Benfica junta-se a nomes como Haaland e Odegaard na lista final do selecionador Stale Solbakken Redação Maisfutebol @maisfutebol DIM Agora sim, é oficial. Andreas Schjelderup e Fredrik Aursnes integram a convocatória da Noruega para o Mundial 2026. Norway is coming 🇳🇴 pic.twitter.com/1mOq0sppyw — Fotballandslaget (@nff_landslag) May 21, 2026 (em atualização) Continuar a ler TAGS: Mundial 2026 Noruega Andreas Schjelderup Fredrik Aursnes Golos sem interrupções, canais exclusivos 24h, créditos para ganhar prémios, e muito mais. TORNE-SE PREMIUM VÍDEO MAIS VISTO VÍDEO: FPF lança música de apoio para o Mundial 2026 NOTÍCIAS MAIS LIDAS José Sá e o Wolves: «Vou sentir saudades, cinco anos não são cinco dias» Pogba: «Se Mourinho sente que te estás a armar em importante...» Liga: Maxi Araújo é o primeiro defesa do Onze do Ano VÍDEOS MAIS VISTOS VÍDEO: FPF lança música de apoio para o Mundial 2026 «Neste momento o Benfica é um clube parado» «Rui Costa está refém de uma resposta de José Mourinho»