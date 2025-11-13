A Noruega goleou a Estónia (4-1) com bis da dupla de avançados e com a contribuição de Andreas Schjelderup, jogador do Benfica.

Em Oslo, Noruega, a seleção da casa contou com dupla de peso para decidir o jogo na qualificação para o Mundial de 2026. A partida teve tons de goleada, mas a realidade é que os golos surgiram apenas na segunda parte.

Alexander Sorloth abriu as contas do jogo (50m). Dois minutos depois, o avançado do Atlético de Madrid bisou na partida (52m). De seguida foi a vez de outro ponta-de-lança bisar. Erling Haaland, do Manchester City, anotou dois golos em apenas seis minutos (56m e 62m).

Robi Saarma reduziu ainda para a Estónia (64m), mas o triunfo não escaparia à Noruega. Schjelderup, que continuará a ser opção para a seleção apesar da polémica, entrou aos 69 minutos na partida, cumprindo assim os minutos finais. O avançado do Benfica, recorde-se, será julgado pela partilha de um vídeo de cariz sexual a envolver menores.

Com este triunfo, a Noruega é líder do grupo I com 21 pontos. A segunda classificada, a Itália, tem 15 pontos e menos um jogo.

Ainda nesta tarde, Arménia e Hungria, que pertencem ao grupo de Portugal, mediram forças, com os húngaros a saírem vitoriosos (1-0).

O golo solitário de Barnabás Varga (33m) deu os três pontos à seleção da Hungria, que mantém assim viva o sonho da qualificação direta para o Mundial de 2026.

No entanto, esse sonho poderá ter um fim em breve, caso Portugal não consiga pelo menos um empate diante da República da Irlanda esta quinta-feira. Um jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.

Outro resultado:

Azerbaijão 0-2 Islândia



