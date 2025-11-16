A Noruega venceu a Itália (4-1) e garantiu a qualificação direta para o Mundial 2026. Os italianos, para garantirem a qualificação, precisavam de ganhar por mais de nove golos. Schjelderup, avançado do Benfica que tem estado envolto em polémica, não saiu do banco.

A precisar de uma goleada das antigas para garantir já o passaporte para o Mundial, a Itália até abriu o marcador relativamente cedo. Aos 11 minutos, Francesco Esposito, avançado de 20 anos que atua no Inter, fez o primeiro do encontro.

No entanto, os italianos abrandaram e não conseguiram voltar a fazer as redes abanar. Na segunda parte, a Dinamarca restabeleceu o empate, com o tento de Antonio Nusa (63m).

Haaland voltou a aparecer e bisou em apenas dois minutos para dar o triunfo aos noruegueses. O ponta-de-lança do Manchester City deu vantagem aos nórdicos aos 78 minutos e bisou aos 80 minutos. Starns Larsen, avançado dos Wolves, saiu do banco aos 89 minutos e foi ainda a tempo de fechar as contas do jogo em tempo de compensação (90+3m).

Com este triunfo, a Noruega termina a qualificação apenas com vitórias, garantindo a qualificação para um campeonato do mundo 32 anos depois (a última vez foi curiosamente também para o Mundial dos Estados Unidos, em 1994). A Itália, por sua vez, termina no segundo posto e terá de disputar um play-off para poder estar presente no Mundial 2026.

No outro jogo do grupo I, Israel venceu a Moldávia (4-1). Os golos de Dor Turgeman (21m), Roy Revivo (65m), Eliel Peretz (85m) e o autogolo de Vladislav Baboglo (88m) deram a vitória. Pela Moldávia, Ion Nicolaescu (37m) foi o marcador.

Com este triunfo, Israel termina em terceiro lugar com 12 pontos. A Moldávia, por sua vez fica na quinta e última posição do grupo com apenas um pontos conquistado.



