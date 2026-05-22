Zohran Mamdani, presidente da Câmara de Nova Iorque, anunciou que os moradores poderão adquirir ingressos para o Mundial deste verão a um preço mais acessível, comparativamente aos valores normais.

No entanto, serão apenas disponibilizados mil bilhetes e há algumas condições. «Estes mil bilhetes serão divididos em lotes de 150 [bilhetes] para cada um dos cinco jogos da fase de grupos e para os dois jogos da fase a eliminar, em Nova Iorque. E os ingressos custam apenas 50 dólares», explicou Mamdani.

«A distribuição destes bilhetes será efetuada através de um sorteio que terá início na próxima segunda-feira, 25 de maio, às 10 horas. Os nova-iorquinos podem participar uma vez por dia e o número máximo de participações por dia será de 50 mil», acrescentou.

Aliado à redução do valor dos ingressos, a deslocação até ao estádio MetLife será totalmente gratuita a todos aqueles que obtiverem bilhete.

«Queremos abrir o torneio a pessoas que trabalham e que, de outra forma, não o poderiam pagar, não a especuladores. Por isso, os bilhetes são intransmissíveis e serão entregues diretamente aos vencedores no local de embarque do autocarro», concluiu o presidente da Câmara.

Recorde-se de que Nova Iorque vai ser o placo da final do Mundial, a 19 de julho.

Veja a explicação de Zohran Mamdani no vídeo associado a este artigo.