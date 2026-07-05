O Brasil caiu nos oitavos de final do Mundial 2026 e despediu-se da competição de forma surpreendente, ao perder por 2-1 com a Noruega, em Nova Jérsia. Erling Haaland, com um bis na reta final da partida, foi o carrasco da «canarinha» e conduziu os escandinavos aos primeiros quartos de final da sua história, num encontro em que Orjan Nyland foi outro dos grandes heróis.

A equipa de Carlo Ancelotti entrou em campo com o favoritismo do seu lado. Vencedora do Grupo C e obrigada a sofrer para eliminar o Japão nos 16 avos de final, encontrou pela frente uma Noruega organizada, confiante e determinada em repetir o feito de 1998, quando derrotou os brasileiros na fase de grupos.

A partida até começou com um susto para o Brasil. Logo aos quatro minutos, Patrick Berg introduziu a bola na baliza de Alisson, mas o golo foi anulado por fora de jogo de Sorloth no início da jogada.

A resposta brasileira surgiu pouco depois. Aos 11 minutos, Matheus Cunha caiu na área após contacto com Kristoffer Ajer e, chamado pelo VAR, o árbitro Ismail Elfath assinalou grande penalidade. Chamado à conversão, Bruno Guimarães permitiu uma enorme defesa de Nyland, que adivinhou o lado e manteve o nulo.

O guarda-redes norueguês começou aí uma exibição memorável. Antes do intervalo voltou a negar o golo a Vinícius Júnior, enquanto do outro lado Martin Odegaard e Haaland também obrigaram Alisson a mostrar serviço. O nulo ao intervalo era enganador. As duas equipas procuravam o golo, alternavam momentos de domínio e deixavam tudo em aberto para a segunda parte.

Ancelotti tentou mudar o rumo do encontro aos 59 minutos, lançando Endrick. O jovem avançado teve impacto imediato, mas desperdiçou uma ocasião flagrante logo no primeiro toque na bola, isolado perante Nyland.

Pouco depois, Rayan também obrigou o guarda-redes norueguês a uma excelente intervenção e, aos 64 minutos, Bruno Guimarães voltou a esbarrar numa enorme defesa de Nyland, na sequência de uma jogada de grande qualidade da seleção brasileira. O lance acabaria, contudo, por ser invalidado devido a um fora de jogo no início da jogada.

À medida que o relógio avançava, a Noruega crescia novamente na partida. Schjelderup, jogador do Benfica, começou a aparecer cada vez mais pela esquerda e foi o principal desequilibrador dos nórdicos.

Depois de já ter obrigado Alisson a uma boa intervenção, o extremo do Benfica fabricou o primeiro golo aos 80 minutos. A incursão pelo corredor esquerdo terminou num cruzamento perfeito para Haaland, que, de cabeça, não desperdiçou e colocou a Noruega em vantagem.

O Brasil lançou-se desesperadamente para o ataque, mas voltou a esbarrar em Nyland. Aos 87 minutos, o guarda-redes evitou até um autogolo de Ajer com uma defesa extraordinária, a meias com o poste direito da baliza.

Quando a equipa sul-americana arriscava tudo, surgiu o golpe final. Aos 90 minutos, Schjelderup voltou a servir Haaland e o avançado do Manchester City surpreendeu tudo e todos com um remate rasteiro de fora da área que bateu Alisson e fez o 2-0.

Com este bis, Haaland chegou aos sete golos na prova, igualando Lionel Messi e Kylian Mbappé na liderança da lista de melhores marcadores.

Ainda houve tempo para Neymar reduzir, de grande penalidade, aos 90m+10, depois de Casemiro sofrer uma cotovelada de Ostigard na área. Mas já era demasiado tarde para evitar uma eliminação histórica.

A Noruega segue, pela primeira vez, para os quartos de final de um Campeonato do Mundo, onde vai medir forças com o vencedor do duelo entre México e Inglaterra. Já o Brasil despede-se da competição nos oitavos de final pela primeira vez desde o Mundial 1990, em Itália.

O Momento: golo Haaland aos 80 minutos

Aos 80 minutos, quando o jogo parecia encaminhar-se para um prolongamento, surgiu aquele que era o protagonista mais esperado. Até aí, Erling Haaland passara grande parte da partida envolvido em duelos físicos com Gabriel Magalhães e Marquinhos, relativamente discreto nas zonas de finalização. Mas bastou um cruzamento perfeito de Schjelderup para mostrar porque é um dos melhores avançados do mundo: apareceu no sítio certo, ganhou nas alturas e desviou de cabeça para o 1-0.

A Figura: Orjan Nyland

Antes de Haaland decidir no ataque, foi o guarda-redes a manter viva a esperança norueguesa. Defendeu um penálti de Bruno Guimarães, travou Vinícius Júnior, Endrick e voltou a aparecer nos momentos decisivos, incluindo uma intervenção extraordinária aos 87 minutos, quando evitou um autogolo de Ajer com a ajuda do poste. Uma exibição de classe mundial que sustentou a histórica qualificação da Noruega.