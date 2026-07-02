Portugal entra em campo na madrugada desta quinta para sexta-feira (00h00, em Lisboa) para discutir com a Croácia um lugar nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de 2026.

Depois do empate sem golos frente à Colômbia, no último encontro da fase de grupos, Roberto Martínez deverá introduzir alguns ajustes no onze, sendo o eventual regresso de Bernardo Silva à titularidade a alteração mais significativa.

O médio do Real Madrid foi suplente nos dois últimos encontros, mas poderá voltar ao onze numa partida que se prevê mais tática e de maior controlo da posse de bola, características em que o internacional português costuma assumir um papel determinante.

No restante onze, Roberto Martínez deverá manter a base da equipa que garantiu o apuramento para a fase a eliminar. Confira na galeria associada o onze provável de Portugal para esta madrugada de sexta-feira.

O encontro entre Portugal e a Croácia, o primeiro do «mata-mata» do Mundial 2026, terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Onze provável da Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic; P. Sucic, Baturina, Perisic; Budimir.